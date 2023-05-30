США рассматривают вопрос передачи Украине ракет ATACMS, - Байден

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента США Джо Байдена .

"Это вопрос все еще в игре", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о ракетах ATACMS для Украины.

Байден заявил, что усиление российских атак на Киев не стало неожиданностью. "Именно поэтому мы должны продолжать предоставлять Украине все необходимое", - сказал он.

Давление на Белый дом

Как сообщало РБК-Украина, представители Конгресса США призвали президента Джо Байдена передать Украине оружие большей дальности, в частности, ракеты ATACMS.

В письме к Байдену конгрессмены заявили, что почти все системы вооружений, которые были запрошены Украиной, были доставлены после сильного давления. Они призвали Белый дом не ждать новой кампании давления, чтобы предоставить ATACMS.

ATACMS

Американская баллистическая ракета малой дальности. Производится компанией Lockheed Martin. Может устанавливаться на M270 MLRS (2 ракеты) или M142 HIMARS (1 ракета). Имеет дальность применения до 300 км.

В апреле глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что Соединенные Штаты не будут поставлять Украине ракеты большой дальности ATACMS, но рассматривают другие варианты, чтобы предоставить ВСУ больше возможностей на поле боя.

Однако в конце мая президент США Джо Байден официально объявил о замене главы генерального штаба США Марка Милли на Чарльза Брауна.