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Франция рассматривает возможность передачи Украине дальнобойных ракет Scalp

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Париж, Среда 17 мая 2023 14:59
Франция рассматривает возможность передачи Украине дальнобойных ракет Scalp Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Во Франции рассматривают возможность передачи Украине дальнобойных ракет Scalp. Они являются аналогом Storm Shadow, предоставленных Британией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Monde.

Издание отмечает, что в недавнем интервью TF1 президент Франции Эммануэль Макрон намекнул, что Париж изучает возможность поставки Украине ракет Scalp.

Елисейский дворец в комментарии Le Monde заявил, что "изучаются все варианты", но "на данный момент это не планируется".

Стоит отметить, что французско-британская ракета Scalp является аналогом Storm Shadow, предоставленных Украине Великобританией. Это управляемая ракета класса "воздух-земля", предназначенная для поражения фиксированных целей на большом расстоянии. Радиус поражения этой ракеты составляет 250 км, но может быть увеличен до 500 и даже 700 км в зависимости от версии.

Scalp предназначена для поражения стратегических целей, расположенных в тылу. Речь идет о командных центрах, складах боеприпасов или логистических узлах.

Напомним, 11 мая министр обороны Британии Бен Уоллес подтвердил передачу Украине дальнобойных ракет Storm Shadow.

После этого Кремль начал угрожать Украине и миру, заявив, что РФ якобы будет "адекватно отвечать" на такие поставки.

Детальнее о ракете Storm Shadow и ее возможностях - в материале РБК-Украина.

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