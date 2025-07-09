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В Луцке из-за ночной атаки РФ пожары и повреждения: что известно

Среда 09 июля 2025 06:34
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В Луцке из-за ночной атаки РФ пожары и повреждения: что известно Фото: последствия атаки еще уточняются (t.me/dsns_telegram)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 9 июля была наиболее массированная атака дронов и ракет на Луцк. В результате этого возникли пожары и есть повреждения.

Об этом заявил мэр города Игорь Полищук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"Есть возгорание и повреждение гаражей на территории одного из гаражных кооперативов и пожар на территории одного из предприятий. Остальные повреждения выясняются", - рассказал Полищук.

Также он сообщил, что по состоянию на сейчас информации о погибших нет.

"Наша честь, уважение и благодарность силам ПВО. В случае поступления новой информации, буду оперативно информировать. До связи!", - резюмировал он.

Обстрел Луцка

Напомним, что в ночь на 9 июля россияне массово атаковали Украину дронами, а также запускали ракеты. В результате атаки взрывы было слышно в Киеве и других городах, но ключевой целью РФ стала западная часть страны.

В частности, над Луцком неоднократно фиксировали беспилотники, работало ПВО, а также на город несколько раз летели ракеты.

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