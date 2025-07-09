В Луцке из-за ночной атаки РФ пожары и повреждения: что известно
В ночь на 9 июля была наиболее массированная атака дронов и ракет на Луцк. В результате этого возникли пожары и есть повреждения.
Об этом заявил мэр города Игорь Полищук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.
"Есть возгорание и повреждение гаражей на территории одного из гаражных кооперативов и пожар на территории одного из предприятий. Остальные повреждения выясняются", - рассказал Полищук.
Также он сообщил, что по состоянию на сейчас информации о погибших нет.
"Наша честь, уважение и благодарность силам ПВО. В случае поступления новой информации, буду оперативно информировать. До связи!", - резюмировал он.
Обстрел Луцка
Напомним, что в ночь на 9 июля россияне массово атаковали Украину дронами, а также запускали ракеты. В результате атаки взрывы было слышно в Киеве и других городах, но ключевой целью РФ стала западная часть страны.
В частности, над Луцком неоднократно фиксировали беспилотники, работало ПВО, а также на город несколько раз летели ракеты.
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