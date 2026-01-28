Дадут до 300 тысяч гривен: ОСМД и кооперативы получат деньги на генераторы

По словам правительства, программа позволяет приобрести генераторы, аккумуляторы, инверторы и солнечные панели для обеспечения работы лифтов, водоснабжения, освещения и отопления в домах. Выбор техники и поставщика остается за жильцами, а оформление будет происходить онлайн без бумажных документов и очередей.

На первом этапе "СвітлоДім" распространяется на Киев и Киевскую область.

На Киевщине дома смогут получить от 100 до 300 тысяч гривен на закупку оборудования для автономного электроснабжения. Размер помощи зависит от этажности дома и количества подъездов.

Средства будут предоставляться онлайн, без очередей и бумажных справок, а решение по заявке принимается в течение 48 часов.

Использовать эти деньги нужно будет в течение 45 дней после получения.

Подать заявку можно будет онлайн через сайт svitlodim.gov.ua, а также через Дію.

Для консультаций доступна правительственная горячая линия 1545.

Правительство отмечает, что программа призвана не только поддержать дома во время отключений, но и укрепить энергетическую устойчивость и безопасность жителей на годы вперед.