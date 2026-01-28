Дадуть до 300 тисяч гривень: ОСББ та кооперативи отримають гроші на генератори

За словами уряду, програма дозволяє придбати генератори, акумулятори, інвертори та сонячні панелі для забезпечення роботи ліфтів, водопостачання, освітлення та опалення в будинках. Вибір техніки та постачальника залишається за мешканцями, а оформлення відбуватиметься онлайн без паперових документів і черг.

На першому етапі "СвітлоДім" поширюється на Київ та Київську область.

На Київщині будинки зможуть отримати від 100 до 300 тисяч гривень на закупівлю обладнання для автономного електропостачання. Розмір допомоги залежить від поверховості будинку та кількості під’їздів.

Кошти надаватимуться онлайн, без черг та паперових довідок, а рішення щодо заявки ухвалюється протягом 48 годин.

Використати ці гроші потрібно буде протягом 45 днів після отримання.

Подати заявку можна буде онлайн через сайт svitlodim.gov.ua, а також через Дію.

Для консультацій доступна урядова гаряча лінія 1545.

Уряд наголошує, що програма покликана не лише підтримати будинки під час відключень, а й зміцнити енергетичну стійкість та безпеку мешканців на роки вперед.