D.Solutions предложил бизнесу четыре модели финансирования энергетических решений

Украинский бизнес может устанавливать солнечные электростанции, системы накопления энергии и резервного питания без необходимости финансировать полную стоимость проекта.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение D.Solutions .

Банковское кредитование

Компании могут использовать банковское кредитование для установки солнечных электростанций. Среди банков-партнеров:

UGB, ПриватБанк, Raiffeisen Bank;

Асвіо Банк, MTB Bank, Sense Bank;

Kredo Bank, OTP Bank и Банк Кредит Днепр.

В этом случае бизнес сразу получает станцию в собственность. Ориентировочный срок окупаемости составляет 3-4 года, а при продаже избыточной электроэнергии в сеть - от двух лет.

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ЭСКО-контракт

Вторым вариантом заработка у D.Solutions назвали ЭСКО-контракт. По этой модели инвестиции в оборудование осуществляет энергосервисная компания, а бизнес постепенно возвращает деньги за счет экономии на энергопотреблении.

D.Solutions реализует проекты солнечных электростанций и установок хранения энергии со стартовым взносом от 20%.

"Солнце-контракт"

Еще одна возможность - "Солнце-контракт", не предполагающий первоначальных инвестиций со стороны бизнеса. D.Solutions за свой счет проектирует, строит и обслуживает СЭС, а клиент покупает производимую ею электроэнергию по более низкой цене, чем из сети.

После завершения договора станция переходит в собственность клиента.

Поэтапное внедрение

Также бизнес может внедрять энергетические решения поэтапно: сначала установить резервное питание или накопитель энергии, затем добавить солнечную электростанцию, а затем объединить оборудование через систему управления EMS YASNO Power. Это позволяет распределить затраты во времени и получать эффект от установленного оборудования.

"В настоящее время главным вызовом для многих компаний является не выбор энергетического решения, а поиск средств для его реализации. В то же время отсутствие полной суммы инвестиций уже не означает, что проект нужно откладывать", - отметил генеральный директор D.Solutions Сергей Коваленко.

Выбор - бизнесу

По его словам, бизнес может выбирать между кредитованием, ЭСКО-моделью, контрактами без первоначальных вложений или поэтапным внедрением.

"Наша задача в YASNO состоит в том, чтобы помочь компаниям найти оптимальную модель финансирования и получить энергетическую устойчивость уже сегодня", – добавил он.