"Зеленый свет" для громад: Шмыгаль раскрыл план децентрализации энергосистемы Украины

Государство в 2026 году профинансирует новые проекты возобновляемой энергетики общей мощностью до 1 ГВт для повышения автономности украинских регионов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление первого вице-премьера - министра энергетики Украины Дениса Шмыгаля.

Какие квоты получит зеленая генерация

По словам министра, Кабинет министров по инициативе Министерства энергетики обновил правила проведения аукционов, где заложен соответствующий объем помощи.

Выделенные объемы поддержки распределят следующим образом:

700 МВт - для объектов ветровой генерации;

- для объектов ветровой генерации; 150 МВт - для биогаза, биомассы и малой гидроэнергетики;

- для биогаза, биомассы и малой гидроэнергетики; 50 МВт - для солнечной генерации;

- для солнечной генерации; 100 МВт (отдельная квота) - впервые выделяется для солнечных электростанций в сочетании с установками хранения энергии (energy storage).

"Это позволит накапливать электричество в периоды профицита и использовать его во время пикового потребления или дефицита", - подчеркнул министр.

Как будет работать механизм финансирования

Финансовая поддержка сектора ВИЭ будет осуществляться с помощью механизма рыночной премии.

Государство обязуется компенсировать инвесторам разницу между фактической рыночной ценой электрической энергии и ценой, которая будет определена зафиксированной по результатам аукциона.

В правительстве рассчитывают, что такой шаг поощрит строительство новых мощностей и привлечет дополнительные частные инвестиции.

Кроме того, это будет способствовать формированию новой архитектуры энергосистемы, где ключевой является автономность территорий и отдельных общин.