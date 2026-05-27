ua en ru
Ср, 27 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

"Зеленый свет" для громад: Шмыгаль раскрыл план децентрализации энергосистемы Украины

22:35 27.05.2026 Ср
2 мин
Шмыгаль назвал новые квоты для альтернативной генерации
aimg Сергей Козачук
"Зеленый свет" для громад: Шмыгаль раскрыл план децентрализации энергосистемы Украины Фото: первый вице-премьер - министр энергетики Украины Денис Шмыгаль (kmu.gov.ua)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Государство в 2026 году профинансирует новые проекты возобновляемой энергетики общей мощностью до 1 ГВт для повышения автономности украинских регионов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление первого вице-премьера - министра энергетики Украины Дениса Шмыгаля.

Читайте также: Трансформация благотворительности: "Кернел" вложил 1 млрд грн в общины и запустил модель софинансирования

Какие квоты получит зеленая генерация

По словам министра, Кабинет министров по инициативе Министерства энергетики обновил правила проведения аукционов, где заложен соответствующий объем помощи.

Выделенные объемы поддержки распределят следующим образом:

  • 700 МВт - для объектов ветровой генерации;
  • 150 МВт - для биогаза, биомассы и малой гидроэнергетики;
  • 50 МВт - для солнечной генерации;
  • 100 МВт (отдельная квота) - впервые выделяется для солнечных электростанций в сочетании с установками хранения энергии (energy storage).

"Это позволит накапливать электричество в периоды профицита и использовать его во время пикового потребления или дефицита", - подчеркнул министр.

Как будет работать механизм финансирования

Финансовая поддержка сектора ВИЭ будет осуществляться с помощью механизма рыночной премии.

Государство обязуется компенсировать инвесторам разницу между фактической рыночной ценой электрической энергии и ценой, которая будет определена зафиксированной по результатам аукциона.

В правительстве рассчитывают, что такой шаг поощрит строительство новых мощностей и привлечет дополнительные частные инвестиции.

Кроме того, это будет способствовать формированию новой архитектуры энергосистемы, где ключевой является автономность территорий и отдельных общин.

Автономизация крупного бизнеса в Украине

Напомним, ранее РБК-Украина писало о том, что агротехнологический гигант "Кернел" трансформирует классическую благотворительность в Украине. Компания подвела итоги программы развития регионов, в рамках которой вложила 1 млрд грн в общины и запустила модель софинансирования по принципу краудфандинга.

Также сообщалось, что из-за дефицита мощностей в энергосистеме крупный бизнес переходит на автономное питание. В частности, компания "Кернел" устанавливает солнечные панели на элеваторах, чтобы обеспечить стабильную работу зернохранилищ и продавать избыток электричества.

Кроме этого, на европейский рынок и экологические решения ориентируются и другие промышленные гиганты Украины. Так, компания "Интерпайп" представила стратегические новинки на выставке TUBE 2026 в Германии, сделав ставку на ЕС и "зеленую" энергетику после приобретения завода в Румынии.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Денис Шмыгаль
Новости
Зеленский заявил о подготовке России к новой мобилизации
Зеленский заявил о подготовке России к новой мобилизации
Аналитика
Деньги в "тени", клиенты в очереди: что на самом деле происходит с гостиничным бизнесом в Украине
Ирина Костюченкокорреспондентка раздела "Бизнес" Деньги в "тени", клиенты в очереди: что на самом деле происходит с гостиничным бизнесом в Украине