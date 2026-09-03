В Киеве запустили сервис "Единая квитанция": что известно

В Киеве YASNO (ООО "Киевские энергетические услуги") запустила сервис "Единая квитанция", позволяющий пользователям получать и оплачивать счета за коммунальные услуги в одном месте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Что известно о сервисе

Новый сервис "Единая квитанция" объединяет в одном интерфейсе счета от разных поставщиков коммунальных услуг по конкретному адресу.

Пользователи могут просматривать актуальные начисления, выбирать необходимые счета, корректировать суммы, оплачивать их онлайн и проверять статус платежей. Также в сервисе доступна история оплат.

Как пользоваться?

Чтобы воспользоваться "Единой квитанцией", необходимо перейти в раздел "Коммунальные платежи" в личном кабинете или мобильном приложении, выбрать или добавить адрес. После этого система автоматически подтянет доступные счета для оплаты.

"Мы объединили в одном интерфейсе счета от разных поставщиков. Теперь клиенты могут оплачивать их в привычном месте – в мобильном приложении YASNO или в личном кабинете", – отметил генеральный директор D.Solutions Сергей Коваленко.

По его словам, не нужно переходить между разными сервисами, искать счета и отдельно проверять каждый платеж.

"Вся необходимая информация всегда под рукой", – добавил он.