Главная » Жизнь » Общество

CV или резюме: в чем разница и что нужно для трудоустройства в Украине

Среда 29 октября 2025 18:07
CV или резюме: в чем разница и что нужно для трудоустройства в Украине Фото: В чем разница между CV и резюме (freepik.com)
Автор: Татьяна Веремеева

Украинцы все чаще сталкиваются с требованием предоставить при поиске работы документ под названием CV. Несмотря на это, многие кандидаты до сих пор не понимают, чем оно отличается от привычного резюме.

РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу занятости рассказывает о ключевых различиях между этими двумя форматами описания профессионального пути.

Резюме - коротко о главном

Резюме - это краткая характеристика образования, опыта и навыков кандидата. Оно должно помочь работодателю быстро оценить, подходит ли человек на должность. Такой документ обычно занимает 1-2 страницы и бывает трех типов:

  • функциональное - акцент на умениях и достижениях, а не на опыте (подходит новичкам или тем, кто меняет сферу);
  • таргетированное - создается под конкретную вакансию, чтобы подчеркнуть релевантный опыт;
  • комбинированное - сочетает описание навыков и хронологию карьерного роста, самый популярный вариант среди кандидатов.

CV - полная история карьеры

CV (curriculum vitae - "ход жизни") - это развернутый документ, который подробно описывает образование, опыт, научные достижения, публикации, награды, гранты, участие в конференциях. Его объем обычно достигает 5 страниц. Такой формат больше используют в научных кругах или при трудоустройстве в международных компаниях.

В отличие от резюме, CV не меняется под каждую вакансию - оно лишь дополняется новыми данными по мере профессионального развития.

Что подать работодателю

Для украинского рынка труда чаще всего достаточно лаконичного резюме, которое содержит контактную информацию, образование, опыт работы и релевантные навыки. CV стоит готовить в случаях, когда компания прямо этого требует или речь идет о международных программах, научных учреждениях или грантах.

Как заключают в Государственной службе занятости, и резюме, и CV выполняют одну цель - показать профессионализм кандидата. Разница лишь в объеме и детализации информации.

Ранее РБК-Украина писало, что украинцы массово меняют направление поиска работы: самые популярные сейчас вакансии нянь, риелторов и работников за границей. За год интерес к ним вырос в несколько раз. Также растет спрос на юристов, менеджеров, косметологов и офисных работников.

Также мы рассказывали, что найти работу проще всего в Киеве, Киевской и Львовской областях, где при этом наблюдается дефицит кадров. Сложнее всего с трудоустройством - на прифронтовых территориях, в частности в Донецкой, Херсонской и Николаевской областях.

