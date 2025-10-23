Няни вместо айтишников: какие профессии сейчас в топе среди украинцев
Через год после активного восстановления рынка труда украинцы массово меняют направление поиска. Больше всего откликов сейчас получают вакансии нянь, риелторов и работников за рубежом - интерес к ним вырос в несколько раз.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на данные OLX Работа.
По информации аналитиков, в сентябре 2025 года количество откликов на некоторые позиции увеличилось более чем в три раза по сравнению с прошлым годом.
Наибольший рост - у нянь, риелторов и работы за рубежом
Лидером по приросту откликов стала вакансия няни в категории "Работа за рубежом" - количество откликов выросло на 346%.
Также украинцы активно откликались на вакансии риелторов (менеджеров по продаже недвижимости) - +337%, и на предложения в подкатегории "Другое" среди работы за рубежом - +317%.
Популярность растет и среди юристов, менеджеров и косметологов
Существенно увеличилось внимание к профессиям сварщика за рубежом (+250%), администратора в розничной торговле (+245%), менеджера по работе с клиентами (+230%) и юриста (+233%).
Спрос на косметологов вырос на 209% по сравнению с прошлым годом.
Офисные, креативные и коммуникационные должности тоже в тренде
Умеренный, но стабильный рост откликов наблюдается на вакансии оператора ПК (+200%), офис-менеджера (+183%), а также в сферах финансов (+177%), телекоммуникаций (+161%) и рекламы/PR (+157%).
На вакансию менеджера по закупкам откликов стало больше на 150%, SMM-менеджера - на 125%, а разнорабочего - на 114%.
Отметим, в исследовании OLX Работа сравнили динамику сентября 2025 года с сентябрем 2024-го, определив профессии, которые стали наиболее востребованными среди украинцев за последний год.
Ранее РБК-Украина писало, что директор Государственной службы занятости Юлия Жовтяк рассказала, что сейчас через ГСЗ работу ищут 143 тысячи украинцев, тогда как на Едином портале размещено почти 240 тысяч вакансий. Легче всего найти работу в Киеве, Киевской и Львовской областях, тогда как труднее всего - в прифронтовых регионах, в частности в Донецкой, Херсонской и Николаевской областях.
Напомним, большинство украинцев не планируют менять работу, однако готовы это сделать ради более высокой зарплаты. 60% работников остаются на текущем месте из-за гибкого графика, стабильности и коллектива, но 64% из них рассмотрели бы новое предложение с лучшей оплатой. В то же время 49% респондентов не получали повышения зарплаты в 2025 году, а главными барьерами для трудоустройства остаются низкие зарплаты и нехватка вакансий.