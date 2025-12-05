ua en ru
Сотни миллионов поддержки для Украины. Комитет ВР одобрил законопроект о жилищной политике

Украина, Пятница 05 декабря 2025 18:17
Сотни миллионов поддержки для Украины. Комитет ВР одобрил законопроект о жилищной политике Фото: Елена Шуляк (facebook.com_ShuliakOlena)
Автор: Сергей Новиков

5 декабря комитет ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства поддержал евроинтеграционные законопроекты №6319 и №12377 и рекомендовал парламенту принять их во втором чтении и в целом.

Об этом сообщила председатель комитета, глава партии "Слуга Народа" Елена Шуляк, пишет РБК-Украина.

Она отметила, что Верховная Рада обязана принять оба законопроекта на ближайшей пленарной неделе, поскольку это требование международных партнеров Украины.

Первый законопроект совершенствует статус и полномочия органов самоорганизации населения (ОСН). Второй - запускает в Украине масштабную жилищную реформу, для которой он будет рамочным. Два следующих законопроекта, необходимые для ее реализации, - о социальном жилье и управлении жилищным фондом - уже готовы к регистрации.

По словам Шуляк, Комитет завершил подготовку ко второму чтению законопроектов №6319 "Об органах самоорганизации населения" и №12377 "Об основных принципах жилищной политики" и на заседании 5 декабря поддержал эти документы, а также рекомендовал парламенту принять их.

Законопроект №12377, пояснила она, является обязанностью Украины по программе Ukraine Facility, по которой наша страна получает от ЕС 50 млрд евро до 2027 года. За выполнение конкретно этого индикатора Украина получает в бюджет не менее 400 млн евро. Однако для этого есть дедлайн: окончательно принять законопроект "Об основных принципах жилищной политики" нужно не позднее 4 квартала 2025 года.

Для законопроекта №6319 такой же дедлайн, отметила Елена Шуляк, поскольку он является одним из индикаторов Дорожной карты по вопросам функционирования демократических институтов, которая одобрена распоряжением Кабмина "Некоторые вопросы обеспечения переговорного процесса о вступлении Украины в ЕС" по кластеру 1.

"Над подготовкой ко второму чтению этих законопроектов работали большие рабочие группы. И поскольку принятие их во втором чтении является требованием международных партнеров, Верховная Рада должна уложиться в дедлайны, проведя через сессионный зал эти документы на ближайшей пленарной неделе, которая будет последней в текущем году", - подчеркнула Шуляк.

К законопроекту об "Об основных принципах жилищной политики", сообщила нардеп, принятом в первом чтении 16 июля, было подано 1919 поправок. Для их обработки была создана на базе Комитета большая рабочая группа, к которой привлекли как представители парламента и правительства, так и всех профильных ведомств, в том числе силовых, а также широкий круг международных экспертных и финансовых институтов. В частности, Банка развития Совета Европы и Всемирного Банка, от которого для поддержки бюджета поступит 1,3 млрд долл.

"Работа над правками и подготовкой ко второму чтению длилась более полугода. Мы провели более 10 заседаний рабочих групп, и на выходе получили документ, который содержит много изменений, но они, как показали наши заседания, - сверхважные для того, чтобы получить жизнеспособный закон, который может эффективно решать проблему. В частности, речь идет о сохранении права на бесплатное жилье от государства для военнослужащих", - пояснила Елена Шуляк.

Она добавила, что очень много поправок к законопроекту №12377 касалось дальнейшей реализации закона. Однако с учетом того, что этот законопроект является рамочным, все они учтены в двух следующих законопроектах, необходимых для перезагрузки жилищной сферы. Речь идет о законопроекте о социальном жилье, которое будет предоставляться в социальную аренду, а также о законопроекте по управлению фондом жилья социального назначения. Более того, оба законопроекта в ближайшее время зарегистрируют.

К законопроекту №6319, принятому в первом чтении еще в 2021 году, было подано 800 поправок, рассказала парламентарий. Для их обработки в июле этого года также была создана специальная рабочая группа, которая провела 13 заседаний, в результате чего удалось провести комплексное обновление правового регулирования деятельности органов самоорганизации населения.

"Этот законопроект касается участия граждан в принятии важных решений на уровне общины - он совершенствует статус и полномочия органов самоорганизации населения (ОСН) и предусматривает их приобщение к процессам местного развития и возможность получения финансирования из местных бюджетов. Как показывает практика, для громад этот вопрос - неотложный. Во время одной из рабочих поездок в Ирпень ко мне подошла женщина и спросила, на какой стадии находится этот законопроект, поскольку она как раз входит в такой орган и этот вопрос для нее является насущным. Надеюсь, что вскоре парламент сдвинет его с места", - резюмировала Елена Шуляк.

Законопроект №12377

Как ранее рассказывала Шуляк, Украина пока не имеет собственного социального жилищного фонда - но более 600 тысяч человек годами находятся в очередях на жилье. Изменить эту ситуацию должен закон №12377 и запуск новой модели социального жилья, которое уже начали строить общины.

Ранее к принятому 16 июля законопроекту поступило около 3 тысяч правок, однако более тысячи из них - так называемый поправочный спам, и которые народные депутаты сняли.

В частности, треть правок из поданных предварительно 3 тысяч были сняты еще до первого заседания рабочей группы 8 августа. По итогам работы трех заседаний удалось проработать 650 правок.

После принятия до конца текущего года законопроекта №12377, что является требованием Ukraine Facility, служебное жилье в Украине начнет играть свою настоящую роль - временного жилья, которое предоставляется в аренду тем, кто по специфике работы должен проживать рядом.

