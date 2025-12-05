Cотні мільйонів підтримки для України. Комітет ВР схвалив законопроєкт про житлову політику

5 грудня комітет ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування підтримав євроінтеграційні законопроєкти №6319 і №12377 та рекомендував парламенту ухвалити їх у другому читанні й у цілому.

Вона зазначила, що Верховна Рада зобовʼязана ухвалити обидва законопроєкти на найближчому пленарному тижні, оскільки це вимога міжнародних партнерів України.

Перший законопроєкт вдосконалює статус і повноваження органів самоорганізації населення (ОСН). Другий - запускає в Україні масштабну житлову реформу, для якої він буде рамковим. Два наступні законопроєкти, необхідні для її реалізації, - про соціальне житло та управління житловим фондом - уже готові до реєстрації.

За словами Шуляк, Комітет завершив підготовку до другого читання законопроєктів №6319 "Про органи самоорганізації населення» та №12377 "Про основні засади житлової політики" й на засіданні 5 грудня підтримав ці документи, а також рекомендував парламенту ухвалити їх.

Законопроєкт №12377, пояснила вона, є обовʼязком України по програмі Ukraine Facility, за якою наша країна отримує від ЄС 50 млрд євро до 2027 року. За виконання конкретно цього індикатора Україна отримує до бюджету щонайменше 400 млн євро. Однак для цього є дедлайн: остаточно ухвалити законопроєкт "Про основні засади житлової політики" потрібно не пізніше 4 кварталу 2025 року.

Для законопроєкту №6319 такий же дедлайн, зауважила Олена Шуляк, оскільки він є одним з індикаторів Дорожньої карти з питань функціонування демократичних інституцій, яка схвалена розпорядженням Кабміну "Деякі питання забезпечення переговорного процесу про вступ України до ЄС" за кластером 1.

"Над підготовкою до другого читання цих законопроєктів працювали великі робочі групи. І оскільки ухвалення їх у другому читанні є вимогою міжнародних партнерів, Верховна Рада має вкластися в дедлайни, провівши через сесійну залу ці документи на найближчому пленарному тижні, який буде останнім у поточному році", - наголосила Шуляк.

До законопроєкту про "Про основні засади житлової політики", повідомила нардепка, ухваленому в першому читанні 16 липня, було подано 1919 правок. Для їх опрацювання була створена на базі Комітету велика робоча група, до якої залучилися як представники парламенту та уряду, так і всіх профільних відомств, у тому числі силових, а також широке коло міжнародних експертних і фінансових інституцій. Зокрема, Банку розвитку Ради Європи та Світового Банку, від якого для підтримки бюджету надійде 1,3 млрд дол.

"Робота над правками й підготовкою до другого читання тривала більше ніж пів року. Ми провели понад 10 засідань робочих груп, і на виході отримали документ, який містить багато змін, але вони, як показали наші засідання, – надважливі для того, щоб отримати життєздатний закон, який може ефективно вирішувати проблему. Зокрема, йдеться про збереження права на безоплатне житло від держави для військовослужбовців", - пояснила Олена Шуляк.

Вона додала, що дуже багато правок до законопроєкту №12377 стосувалось подальшої реалізації закону. Однак з урахуванням того, що цей законопроєкт є рамковим, усі вони враховані в двох наступних законопроєктах, необхідних для перезавантаження житлової сфери. Йдеться про законопроєкт щодо соціального житла, яке надаватиметься в соціальну оренду, а також про законопроєкт щодо управління фондом житла соціального призначення. Ба більше, обидва законопроєкти найближчим часом зареєструють.

До законопроєкту №6319, ухваленому в першому читанні ще у 2021 році, було подано 800 правок, розповіла парламентарка. Для їх опрацювання в липні цього року також було створено спеціальну робочу групу, яка провела 13 засідань, в результаті чого вдалося провести комплексне оновлення правового регулювання діяльності органів самоорганізації населення.

"Цей законопроєкт стосується участі громадян в ухваленні важливих рішень на рівні громади - він вдосконалює статус і повноваження органів самоорганізації населення (ОСН) та передбачає їх долучення до процесів місцевого розвитку й можливість отримання фінансування з місцевих бюджетів. Як показує практика, для громад це питання - невідкладне. Під час однієї з робочих поїздок в Ірпінь до мене підійшла жінка й запитала, на якій стадії перебуває цей законопроєкт, оскільки вона якраз входить до такого органу й це питання для неї є нагальним. Сподіваюсь, що незабаром парламент зрушить його з місця", - резюмувала Олена Шуляк.