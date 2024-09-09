"Чужую землю не хотели". Лавров отличился циничным заявлением о причинах войны против Украины

Российская Федерация якобы никогда не хотела захватывать чужую землю. На самом же деле РФ якобы "просто переживала за права людей".

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"Речь не о территориях, мы никогда не хотели чужой земли", - заявил Лавров.

По словам дипломата, РФ просто хотела, "чтобы к людям относились по-человечески".

"Мы хотели, чтобы к людям, которые являются частью "русского мира", относились по-человечески, как требует международное право", - сказал министр иностранных дел РФ.

При этом Лавров подверг критике формулу мира президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, "многочисленные идеи, плавающие вокруг формулы Зеленского, они, как правило, начинаются со слов о том, что нужно прекратить боевые действия и выполнить международные права, имея в виду обеспечение территориальной целостности Украины".