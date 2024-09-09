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"Чужої землі не хотіли". Лавров відзначився цинічною заявою про причини війни проти України

Понеділок 09 вересня 2024 19:22
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"Чужої землі не хотіли". Лавров відзначився цинічною заявою про причини війни проти України Фото: глава МЗС РФ Сергій Лавров (getty images)
Автор: Наталія Кава

Російська Федерація нібито ніколи не хотіла захоплювати чужу землю. Насправді ж РФ нібито "просто переживала за права людей".

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив глава МЗС Росії Сергій Лавров.

"Мова не про території, ми ніколи не хотіли чужої землі", - заявив Лавров.

За словами дипломата, РФ просто хотіла, "щоб до людей ставилися по-людськи".

"Ми хотіли, щоб до людей, які є частиною "русского мира", ставилися по-людськи, як вимагає того міжнародне право", - сказав міністр закордонних справ РФ.

При цьому Лавров розкритикував формулу миру президента України Володимира Зеленського. За його словами, "численні ідеї, які плавають навколо формули Зеленського, вони, як правило, починаються зі слів про те, що треба припинити бойові дії та виконати міжнародні права, маючи на увазі забезпечення територіальної цілісності України".

Головування Росії у Радбезі ООН

Нагадаємо, у липні Росія головувала у Раді Безпеки ООН. Тоді постпред України в ООН Сергій Кислиця заявив, що під час головування, РФ здатна здійснювати найбільш огидні злочини.

11 липня Генасамблея ООН схвалила резолюцію щодо ядерної безпеки і ЗАЕС. Головним пунктом документу є "необхідність демілітаризації та деокупації" ЗАЕС у світлі невиконання Росією резолюцій керівних органів МАГАТЕ.

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