"Чужої землі не хотіли". Лавров відзначився цинічною заявою про причини війни проти України

Російська Федерація нібито ніколи не хотіла захоплювати чужу землю. Насправді ж РФ нібито "просто переживала за права людей".

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив глава МЗС Росії Сергій Лавров.

"Мова не про території, ми ніколи не хотіли чужої землі", - заявив Лавров.

За словами дипломата, РФ просто хотіла, "щоб до людей ставилися по-людськи".

"Ми хотіли, щоб до людей, які є частиною "русского мира", ставилися по-людськи, як вимагає того міжнародне право", - сказав міністр закордонних справ РФ.

При цьому Лавров розкритикував формулу миру президента України Володимира Зеленського. За його словами, "численні ідеї, які плавають навколо формули Зеленського, вони, як правило, починаються зі слів про те, що треба припинити бойові дії та виконати міжнародні права, маючи на увазі забезпечення територіальної цілісності України".