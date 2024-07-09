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РФ при председательстве в Совбезе ООН склонна к самым отвратительным преступлениям, - Кислица

Вторник 09 июля 2024 02:46
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РФ при председательстве в Совбезе ООН склонна к самым отвратительным преступлениям, - Кислица Фото: Сергей Кислица, постпрод Украины при ООН (flickr.com/unisgeneva)
Автор: Владимир Костырин

Украина снова указала членам Совета безопасности Организации Объединенных Наций на злоупотребление Россией правом вето в ООН, и на парадокс председательства страны-агрессора и нарушительницы Устава ООН в международной организации, которая должна поддерживать мир.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter (X) постоянного представителя Украины при ООН Сергея Кислицы.

Дипломат также предупредил, что РФ "склонна совершать самые отвратительные преступления во время своего "председательства" в Совбезе ООН".

В качестве примера таких преступлений агрессии Кислица отметил, что 8 июля российские войска нанесли комбинированный ракетный удар, в результате которых, в частности, были обстреляны крупнейшая в Украине детская больница "Охматдет" и еще одно медицинское учреждение в Киеве.

Он обратил внимание на постоянную практику пренебрежения Кремлем устава ООН с тех пор, как РФ заняла место советского постоянного представительства, которое Москва забрала после развала СССР. И снова призвал членов Совбеза пересмотреть возможность РФ пользоваться правом вето в организации.

"В феврале 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Однако все началось в декабре 1991 года с оккупации советского постоянного места, когда Москва также председательствовала в Совбезе ООН", - говорится в публикации дипломата.

Кислица добавил, что украинская сторона инициировала созыв экстренного заседания Совбеза ООН после российского ракетного террора утром 8 июля. Встреча назначена на 10.00 во вторник, 9 июля.

"Сколько еще понадобится российских преступлений, чтобы решить вопрос о пребывании диктаторского кремлевского режима в советской постоянной резиденции? Какие жестокости нужно совершить, чтобы вето агрессора было игнорировано, а Совет Безопасности мог отреагировать на агрессию и военные преступления России?" - задается вопросом дипломат

Он также отметил, что "на фоне разрушенных больниц и убитых мирных жителей кровавое "председательство" России планирует завтра устроить ежемесячный обед для членов Совета".

"Я едва сдерживаю комментарии. Сейчас не время для членов Совбеза употреблять российскую кулебяку и ядовитую российскую пропаганду за такими обедами. Сейчас пора действовать и заставить Россию соблюдать Устав ООН и международное право", - подчеркнул Кислица.

Ранее сообщалось, что Совбез ООН соберется 9 июля на экстренное заседание. Оно будет посвящено ракетному удару России по детской больнице "Охматдет" в Киеве и других городах Украины.

Более подробно о последствиях вражеских обстрелов по Киеву, Днепру, Кривому Рогу, Славянску и Краматорску 8 июля - читайте в материале РБК-Украина.

Добавим также, что перед тем издание писало, как изгнать Россию из Совбеза ООН и не повторить судьбу Лиги наций.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

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