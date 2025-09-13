Атака на порт в Приморске. Поражены два танкера "теневого флота" РФ, - Reuters
В российском порту "Приморск" в Балтийском море в результате атаки дронов СБУ были поражены два танкера "теневого флота". Речь идет о танкерах Kusto и Cai Yun.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Источники издания рассказали, что поврежденные танкеры Kusto и Cai Yun типа Aframax зарегистрированы на Сейшелах. Эти суда принадлежат к "теневому флоту" РФ и ходят под флагом Сейшельских островов.
Как известно, танкер Kusto способен перевозить около 700 тысяч баррелей.
В результате атаки СБУ загрузка нефти из порта в Приморске была приостановлена, и до сих пор неизвестно, возобновили ли ее.
Этот порт имеет пропускную способность около 1 млн баррелей сырой нефти в день, что делает его ключевым экспортным хабом для российской нефти и крупнейшим портом западной России.
Атака на порт "Приморск"
Напомним, на днях дроны СБУ атаковали ключевой экспортный хаб России - порт "Приморск" в Балтийском море.
С помощью этого порта РФ обходит международные санкции и продает нефть на внешних рынках. Через порт ежегодно проходит около 60 млн тонн нефти, что приносит России примерно 15 млрд долларов.
В результате успешной атаки беспилотников СБУ на одном из судов в порту и на насосной станции вспыхнули пожары, отгрузка нефти приостановлена. Ориентировочные ежедневные потери бюджета РФ от прекращения экспорта могут составлять до 41 млн долларов.