"Слышал своими ушами": Кислица рассказал важную деталь разговора Зеленского с Трампом

Мониторинг перемирия

"Раунды переговоров, которые уже состоялись (встречи делегаций Украины, РФ и США - ред.), говорят о том, что мы находимся на этапе, когда военная группа отработала 90% работы. Мы дошли до предела, когда тот остаток работы, который нужно сделать, мы не можем сделать из-за того, что нужны политические решения", - отметил Кислица.

По его словам, для завершения работы военной группы может понадобиться еще несколько встреч. Они пройдут при условии политического решения Украины и РФ о прекращении огня.

Он уточнил, что в ходе работы военной группы были приняты "все главные элементы архитектуры системы мониторинга и верификации нарушений прекращения боевых действий".

Переговоры Зеленского и Трампа

Отдельно Кислица подчеркнул, что для политического решения о прекращении огня необходима встреча Украины, России и США на уровне лидеров. Только в таком случае работа военной группы принесет пользу.

"Я думаю, что есть шанс. Вчера (25 февраля, - ред.) состоялся очень положительный, конструктивный разговор двух президентов - президента Зеленского и президента Трампа - и я собственными ушами, присутствуя при этом разговоре, слышал, что обе стороны готовы в случае адекватных действий российской стороны, чтобы мы увидели позитивные сдвиги в ближайшее время", - добавил он.