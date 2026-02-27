RU

"Слышал своими ушами": Кислица рассказал важную деталь разговора Зеленского с Трампом

Фото: президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Для прекращения огня между Украиной и Россией есть шанс. Лидеры Украины и США выразили готовность продвигаться к такому шагу, в случае адекватных действий россиян.

Об этом заявил первый заместитель руководителя Офиса президента Украины Сергей Кислица, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

Читайте также: Когда закончится война: Зеленский оценил перспективы и назвал главные препятствия

Мониторинг перемирия

"Раунды переговоров, которые уже состоялись (встречи делегаций Украины, РФ и США - ред.), говорят о том, что мы находимся на этапе, когда военная группа отработала 90% работы. Мы дошли до предела, когда тот остаток работы, который нужно сделать, мы не можем сделать из-за того, что нужны политические решения", - отметил Кислица. 

По его словам, для завершения работы военной группы может понадобиться еще несколько встреч. Они пройдут при условии политического решения Украины и РФ о прекращении огня. 

Он уточнил, что в ходе работы военной группы были приняты "все главные элементы архитектуры системы мониторинга и верификации нарушений прекращения боевых действий". 

Переговоры Зеленского и Трампа

Отдельно Кислица подчеркнул, что для политического решения о прекращении огня необходима встреча Украины, России и США на уровне лидеров. Только в таком случае работа военной группы принесет пользу. 

"Я думаю, что есть шанс. Вчера (25 февраля, - ред.) состоялся очень положительный, конструктивный разговор двух президентов - президента Зеленского и президента Трампа - и я собственными ушами, присутствуя при этом разговоре, слышал, что обе стороны готовы в случае адекватных действий российской стороны, чтобы мы увидели позитивные сдвиги в ближайшее время", - добавил он. 

Разговор Зеленского и Трампа

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор 25 февраля. Он продлился около 30 минут.

Стороны обсудили предстоящие переговоры с Россией, которые пройдут уже в начале марта.

По данным Axios, Трамп в ходе разговора отметил, что он хочет добиться завершения войны РФ против Украины через месяц.

