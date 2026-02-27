"Чув на власні вуха": Кислиця розповів важливу деталь розмови Зеленського з Трампом

Моніторинг перемир'я

"Раунди переговорів, які вже відбулися (зустрічі делегацій України, РФ і США - ред.), говорять про те, що ми перебуваємо на етапі, коли військова група відпрацювала 90% роботи. Ми дійшли до межі, коли той залишок роботи, який потрібно зробити, ми не можемо зробити через те, що потрібні політичні рішення", - зазначив Кислиця.

За його словами, для завершення роботи військової групи може знадобитися ще декілька зустрічей. Вони відбудуться за умови політичного рішення України і РФ про припинення вогню.

Він уточнив, що під час роботи військової групи було прийнято "всі головні елементи архітектури системи моніторингу та верифікації порушень припинення бойових дій".

Переговори Зеленського і Трампа

Окремо Кислиця підкреслив, що для політичного рішення про припинення вогню необхідна зустріч України, Росії та США на рівні лідерів. Тільки в такому разі робота військової групи принесе користь.

"Я думаю, що є шанс. Учора (25 лютого, - ред.) відбулася дуже позитивна, конструктивна розмова двох президентів - президента Зеленського і президента Трампа - і я на власні вуха, будучи присутнім під час цієї розмови, чув, що обидві сторони готові, якщо будуть адекватні дії російської сторони, щоб ми побачили позитивні зрушення найближчим часом", - додав він.