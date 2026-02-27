"Чув на власні вуха": Кислиця розповів важливу деталь розмови Зеленського з Трампом

Для припинення вогню між Україною та Росією є шанс. Лідери України та США висловили готовність просуватися до такого кроку, у разі адекватних дій росіян.
Про це заявив перший заступник керівника Офісу президента України Сергій Кислиця, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.
"Раунди переговорів, які вже відбулися (зустрічі делегацій України, РФ і США - ред.), говорять про те, що ми перебуваємо на етапі, коли військова група відпрацювала 90% роботи. Ми дійшли до межі, коли той залишок роботи, який потрібно зробити, ми не можемо зробити через те, що потрібні політичні рішення", - зазначив Кислиця.
За його словами, для завершення роботи військової групи може знадобитися ще декілька зустрічей. Вони відбудуться за умови політичного рішення України і РФ про припинення вогню.
Він уточнив, що під час роботи військової групи було прийнято "всі головні елементи архітектури системи моніторингу та верифікації порушень припинення бойових дій".
Окремо Кислиця підкреслив, що для політичного рішення про припинення вогню необхідна зустріч України, Росії та США на рівні лідерів. Тільки в такому разі робота військової групи принесе користь.
"Я думаю, що є шанс. Учора (25 лютого, - ред.) відбулася дуже позитивна, конструктивна розмова двох президентів - президента Зеленського і президента Трампа - і я на власні вуха, будучи присутнім під час цієї розмови, чув, що обидві сторони готові, якщо будуть адекватні дії російської сторони, щоб ми побачили позитивні зрушення найближчим часом", - додав він.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп провели телефонну розмову 25 лютого. Вона тривала близько 30 хвилин.
Сторони обговорили майбутні переговори з Росією, які відбудуться вже на початку березня.
За даними Axios, Трамп під час розмови зазначив, що він хоче домогтися завершення війни РФ проти України через місяць.