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Чума - только начало? В России заподозрили обезьянью оспу сразу у пятерых человек

01:30 16.10.2026 Пт
2 мин
aimg Эдуард Ткач
Фото: все пятеро человек сейчас в больнице (Getty Images)

В России после вспышки чумы в Иркутской области произошел новый инцидент. На этот раз в центр внимания попала Московская область, где заподозрили оспу обезьян сразу у пятерых человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский Telegram-канал SHOT.

В четверг 15 октября паблик написал, что скорая помощь забрала пятерых пациентов на улице Горького в Жуковском и доставила в Раменскую больницу. Поводом для их госпитализации стали контакты с возможным носителем обезьяной оспы, которые произошли еще 10 октября.

Среди госпитализированных - трое мужчин и две девушки в возрасте от 21 до 35 лет. В частности:

  • 29-летний Владимир и 27-летний Александр - братья;
  • 35-летний Кирилл и 30-летняя Дарья - супруги;
  • и пятой пациенткой является 22-летняя гражданка Беларуси Анита.

Состояние всех пятерых человек оценивается как средней степени тяжести. При этом диагноз "оспа обезьян" пока предварительный.

Другие инциденты в России

Напомним, 25 сентября в Иркутском противочумном научно-исследовательском институте разбилась пробирка с возбудителем легочной чумы, которую уронила 28-летняя Дарья Шпилова. Уже 29 сентября девушку госпитализировали в больницу с пневмонией, а 2 октября она скончалась.

При этом российские официальные лица заявляли, что тесты на чуму отрицательные и диагноз не подтвержден, хотя СМИ сообщали о попытках скрыть масштаб вспышки.

После инцидента госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон пристально отслеживает развитие событий. Он подчеркнул, что этот вопрос вызывает беспокойство.

В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов оказать России помощь.

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