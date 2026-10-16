Чума - только начало? В России заподозрили обезьянью оспу сразу у пятерых человек

В России после вспышки чумы в Иркутской области произошел новый инцидент. На этот раз в центр внимания попала Московская область, где заподозрили оспу обезьян сразу у пятерых человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский Telegram-канал SHOT.
В четверг 15 октября паблик написал, что скорая помощь забрала пятерых пациентов на улице Горького в Жуковском и доставила в Раменскую больницу. Поводом для их госпитализации стали контакты с возможным носителем обезьяной оспы, которые произошли еще 10 октября.
Среди госпитализированных - трое мужчин и две девушки в возрасте от 21 до 35 лет. В частности:
Состояние всех пятерых человек оценивается как средней степени тяжести. При этом диагноз "оспа обезьян" пока предварительный.
Напомним, 25 сентября в Иркутском противочумном научно-исследовательском институте разбилась пробирка с возбудителем легочной чумы, которую уронила 28-летняя Дарья Шпилова. Уже 29 сентября девушку госпитализировали в больницу с пневмонией, а 2 октября она скончалась.
При этом российские официальные лица заявляли, что тесты на чуму отрицательные и диагноз не подтвержден, хотя СМИ сообщали о попытках скрыть масштаб вспышки.
После инцидента госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон пристально отслеживает развитие событий. Он подчеркнул, что этот вопрос вызывает беспокойство.
В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов оказать России помощь.