Чума - лише початок? У Росії запідозрили мавпячу віспу одразу у п’ятьох людей

У четвер 15 жовтня паблік написав, що швидка допомога забрала п'ятьох пацієнтів на вулиці Горького у Жуковському та доправила до Раменської лікарні. Приводом для їхньої госпіталізації стали контакти із можливим носієм мавпової віспи, які сталися ще 10 жовтня.

Серед госпіталізованих – троє чоловіків та дві дівчини віком від 21 до 35 років. Зокрема:

29-річний Володимир та 27-річний Олександр – брати;

35-річний Кирило та 30-річна Дар'я - подружжя;

та п'ятою пацієнткою є 22-річна громадянка Білорусі Аніта.

Стан усіх п'ятьох осіб оцінюється як середнього ступеня важкості. При цьому діагноз "віспа мавп" поки що попередній.