Чугуев атакуют "Шахеды", в городе прогремело несколько взрывов

Массовая атака на Украину

В ночь на 10 октября Россия осуществила масштабную комбинированную атаку по территории Украины, применив ударные беспилотники и ракеты различных типов.

По данным Воздушных Сил ВСУ, радиотехническими войсками было обнаружено и сопровождено 497 средств воздушного нападения.

Президент Украины Владимир Зеленский уточнил: этой ночью враг использовал более 450 дронов и более трех десятков ракет. Атака была направлена против объектов, которые обеспечивают жизнь украинцев.

