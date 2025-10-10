RU

Чугуев атакуют "Шахеды", в городе прогремело несколько взрывов

Иллюстративное фото: ударный дрон "Шахед" (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Город Чугуев Харьковской области под массированной атакой вражеского оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городского голову Чугуева Галину Минаеву в Facebook.

"Есть возгорания на месте попаданий. Все необходимые службы готовы к соответствующей работе по ликвидации последствий", - отметила Минаева.

 

Также, согласно сообщению Воздушных сил ВСУ, по состоянию на 23:00 новые группы БпЛА движутся мимо Седнева в направлении Чернигова и через Ахтырку курсом на Полтавщину.

Карта воздушных тревог сейчас имеет такой вид:

 

 

Массовая атака на Украину

В ночь на 10 октября Россия осуществила масштабную комбинированную атаку по территории Украины, применив ударные беспилотники и ракеты различных типов.

По данным Воздушных Сил ВСУ, радиотехническими войсками было обнаружено и сопровождено 497 средств воздушного нападения.

Президент Украины Владимир Зеленский уточнил: этой ночью враг использовал более 450 дронов и более трех десятков ракет. Атака была направлена против объектов, которые обеспечивают жизнь украинцев.

Больше подробностей о ночном массированном обстреле - читайте в материале РБК-Украина.

ДрониАтака дроновХарьков