Чугуїв атакують "Шахеди", у місті пролунало кілька вибухів

Масова атака на Україну

У ніч на 10 жовтня Росія здійснила масштабну комбіновану атаку по території України, застосувавши ударні безпілотники та ракети різних типів.

За даними Повітряних Сил ЗСУ, радіотехнічними військами було виявлено та супроводжено 497 засобів повітряного нападу.

Президент України Володимир Зеленський уточнив: цієї ночі ворог використав понад 450 дронів і більше ніж трьох десятків ракет. Атака була спрямована проти об’єктів, які забезпечують життя українців.

