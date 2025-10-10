Чугуїв атакують "Шахеди", у місті пролунало кілька вибухів

Місто Чугуїв Харківської області під масованою атакою ворожої зброї.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Чугуєва Галину Мінаєву у Facebook.
"Є загоряння на місці влучань. Усі необхідні служби готові до відповідної роботи з ліквідації наслідків", - зазначила Мінаєва.
Також, згідно з повідомленням Повітряних сил ЗСУ, станом на 23:00 нові групи БпЛА рухаються повз Седнів в напрямку Чернігова та через Охтирку курсом на Полтавщину.
Мапа повітряних тривог зараз має такий вигляд:
У ніч на 10 жовтня Росія здійснила масштабну комбіновану атаку по території України, застосувавши ударні безпілотники та ракети різних типів.
За даними Повітряних Сил ЗСУ, радіотехнічними військами було виявлено та супроводжено 497 засобів повітряного нападу.
Президент України Володимир Зеленський уточнив: цієї ночі ворог використав понад 450 дронів і більше ніж трьох десятків ракет. Атака була спрямована проти об’єктів, які забезпечують життя українців.
