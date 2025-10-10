Чугуев атакуют "Шахеды", в городе прогремело несколько взрывов

Город Чугуев Харьковской области под массированной атакой вражеского оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городского голову Чугуева Галину Минаеву в Facebook.

"Есть возгорания на месте попаданий. Все необходимые службы готовы к соответствующей работе по ликвидации последствий", - отметила Минаева. Также, согласно сообщению Воздушных сил ВСУ, по состоянию на 23:00 новые группы БпЛА движутся мимо Седнева в направлении Чернигова и через Ахтырку курсом на Полтавщину. Карта воздушных тревог сейчас имеет такой вид: