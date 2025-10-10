Чугуїв атакують "Шахеди", у місті пролунало кілька вибухів

Місто Чугуїв Харківської області під масованою атакою ворожої зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Чугуєва Галину Мінаєву у Facebook.

"Є загоряння на місці влучань. Усі необхідні служби готові до відповідної роботи з ліквідації наслідків", - зазначила Мінаєва. Також, згідно з повідомленням Повітряних сил ЗСУ, станом на 23:00 нові групи БпЛА рухаються повз Седнів в напрямку Чернігова та через Охтирку курсом на Полтавщину. Мапа повітряних тривог зараз має такий вигляд: