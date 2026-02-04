"Замечательный разговор": Трамп обсудил с Си Цзиньпином войну в Украине
Сегодня, 4 февраля, президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с китайским лидером Си Цзиньпином. Одной из его тем стала война в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Трампа в соцсети Truth Social.
Американский президент заявил, что провел "замечательный телефонный разговор" с лидером Китая, во время которого они обсудили ряд вопросов.
"Это был долгий и тщательный разговор, во время которого обсуждались многие важные темы, в том числе торговля, военные вопросы, апрельская поездка, которую я совершу в Китай", - сказано в его заметке.
Среди тем, которые обсудили лидеры двух стран, Трамп назвал войну между Украиной и РФ, Тайвань, ситуацию с Ираном, покупку Китаем нефти и газа у США и др.
"Отношения с Китаем и мои личные отношения с президентом Си Цзиньпином чрезвычайно хорошие, и мы оба понимаем, насколько важно их поддерживать", - отметил президент США.
Трамп также выразил уверенность, что в течение следующих трех лет его президентства "будет достигнуто много положительных результатов, связанных с президентом Си и Китаем".
Трамп и война в Украине
Напомним, попытки Соединенных Штатов ускорить заключение мирного соглашения между Россией и Украиной могут непреднамеренно создать условия для новой эскалации конфликта.
Отметим, американский сенатор Линдси Грэм убежден, что США должны значительно усилить давление на РФ, поскольку она не демонстрирует готовности к реальным переговорам. По его словам, одним из действенных шагов могло бы стать предоставление Украине крылатых ракет Tomahawk.
Отметим, что президент США Дональд Трамп выразил мнение, что в перспективе именно ООН сможет взять на себя ключевую роль в урегулировании мировых войн.