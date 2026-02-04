"Замечательный разговор": Трамп обсудил с Си Цзиньпином войну в Украине

Сегодня, 4 февраля, президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с китайским лидером Си Цзиньпином. Одной из его тем стала война в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Трампа в соцсети Truth Social .

Американский президент заявил, что провел "замечательный телефонный разговор" с лидером Китая, во время которого они обсудили ряд вопросов.

"Это был долгий и тщательный разговор, во время которого обсуждались многие важные темы, в том числе торговля, военные вопросы, апрельская поездка, которую я совершу в Китай", - сказано в его заметке.

Среди тем, которые обсудили лидеры двух стран, Трамп назвал войну между Украиной и РФ, Тайвань, ситуацию с Ираном, покупку Китаем нефти и газа у США и др.

"Отношения с Китаем и мои личные отношения с президентом Си Цзиньпином чрезвычайно хорошие, и мы оба понимаем, насколько важно их поддерживать", - отметил президент США.

Трамп также выразил уверенность, что в течение следующих трех лет его президентства "будет достигнуто много положительных результатов, связанных с президентом Си и Китаем".