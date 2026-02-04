"Чудова розмова": Трамп обговорив із Сі Цзіньпіном війну в Україні

Сьогодні, 4 лютого, президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з китайським лідером Сі Цзіньпіном. Однією з її тем стала війна в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Трампа в соцмережі Truth Social .

Американський президент заявив, що провів "чудову телефонну розмову" з лідером Китаю, під час якої вони обговорили низку питань.

"Це була довга і ретельна розмова, під час якої обговорювалися багато важливих тем, у тому числі торгівля, військові питання, квітнева поїздка, яку я здійсню до Китаю", - сказано в його дописі.

Серед тем, які обговорили лідери двох країн, Трамп назвав війну між Україною та РФ, Тайвань, ситуацію з Іраном, купівлю Китаєм нафти й газу у США та ін.

"Відносини з Китаєм і мої особисті стосунки з президентом Сі Цзіньпіном надзвичайно добрі, і ми обоє розуміємо, наскільки важливо їх підтримувати", - зазначив президент США.

Трамп також висловив впевненість, що протягом наступних трьох років його президентства "буде досягнуто багато позитивних результатів, пов'язаних з президентом Сі та Китаєм".