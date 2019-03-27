Чубаров назвав масові обшуки в Криму новою хвилею репресій

Масові обшуки в Криму вранці 27 березня є новою хвилею репресій проти місцевих активістів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова.

За його словами, російські силовики проводять обшуки у не менш 25 кримськотатарських сімей в Сімферополі і Білогірському районі. Він також зазначив, що силовики не пускають адвокатів на місце обшуків.

"Сьогоднішні вторгнення російських окупантів в будинки кримських татар є актом найбільш масового порушення прав людини в окупованому Криму, здійснені в один день. Вже відомі випадки підкидання при обшуках заборонених предметів і книг. Очевидно, в окупованому Криму почалася нова, ще більш жорстока хвиля репресій і гонінь на кримських татар, метою яких є спроба привести їх у повну покірність окупантам", - додав Чубаров.

Відзначимо, раніше в Криму заявили, що обшуки проходять у справі організації "Хізб-ут-Тахрір".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Криму не залишилося жодної школи з навчанням українською мовою.

РБК-Україна писало, що в Росії проживає понад 2 млн українців, і на сьогодні в цій країні немає жодної школи з українською мовою навчання.