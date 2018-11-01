У Росії немає жодної школи із повним викладанням українською, - Прокопчук

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У Росії проживає понад 2 млн громадян України

На сьогодні на території Росіїйської Федерації (РФ) немає жодної школи, де навчання повністю велося б українською мовою. Про це повідомив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Прокопчук, передає РБК-Україна.

Загалом, за словами Прокопчука, у Росії проживає більш ніж два мільйони української національної меншини.

"У Росії немає жодної школи з повним викладанням українською мовою. Минулого року була ліквідована єдина бібліотека української літератури, яка функціонувала в Москві", - цитує Прокопчука у Twitter постійне представництво України при міжнародних організаціях у Відні.

Нагадаємо, починаючи з 2014 року на територію анексованого Криму переселилося понад 100 тисяч громадян Російської Федерації.

Як повідомляла у вересні 2018 року у своємі звіті Генеральний директор ЮНЕСКО Одрі Азулє, з початку окупації Криму Російською Федерацією кількість середніх шкіл з українською мовою освіти на півострові скоротилося на 87,5%.