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В Криму не залишилося жодної школи з навчанням українською мовою

Новини » Суспільство    26.03.2019 - 14:26
В Криму не залишилося жодної школи з навчанням українською мовою
Ілюстративне фото (УНІАН)

Тільки в Сімферополі є клас із вивченням української мови

Згідно з результатами моніторингу Кримської правозахисної групи, в окупованому Криму не залишилося жодної школи, в якій вивчення всіх предметів ведеться українською мовою. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Кримської правозахисної групи

Зазначається, що "міністерство освіти Республіки Крим" повідомило, що в 2018-2019 навчальному році в Криму навчається понад 2 млн дітей. З них 6100 (3,1%) навчається на кримськотатарській мові і 249 (0,2%) - українською.

Зокрема, повідомлялося, що в окупованому Криму працює 15 шкіл з кримськотатарською мовою навчання і 1 школа з українською мовою. Додатково заявлено, що у 5 школах є 8 класів з українською мовою навчання.

Однак правозахисники встановили, що у школі № 20 місті Феодосії, яка заявлена ​​як школа з українською мовою навчання, за інформацією батьків, навчання з усіх предметів ведеться російською мовою. Українська мова залишився тільки як окремий предмет в деяких класах.

Із шкіл, в яких нібито є класи з українською мовою навчання, тільки в "Сімферопольській академічній гімназії" діють подібні класи. В "Гімназія № 11 ім. К.А. Треньова" в Сімферополі українська мова викладається лише як факультатив, а вивчення всіх предметів проводиться російською мовою, і вивіска на вході до навчального закладу тільки російською мовою.

"В Криму не залишилося жодної школи, в якій вивчення всіх предметів ведеться українською мовою. Класів з українською мовою навчання також значно менше, ніж заявлено окупаційною владою. Школи, які офіційно заявлені як школи з кримськотатарською мовою навчання, фактично такими не є, а навчання в них ведеться як кримськотатарською, так і російською мовою", - йдеться в повідомленні. 

РБК-Україна писало, що у Росії проживає більш ніж два мільйони української національної меншини, на сьогодні на території Росіїйської Федерації (РФ) немає жодної школи, де навчання повністю велося б українською мовою.

Раніше повідомлялося, що в Одесі школярам роздали зображення карти України, на яких був відсутній Крим. 

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