Чубаров закликає Зеленського підняти тему поверненя Криму на нормандському саміті

Фото: Рефат Чубаров (РБК-Україна)

За словами Чубарова, питання Криму Зеленський не збирається обговорювати

Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров закликав президента України Володимира Зеленського під час зустрічі у нормандському форматі 9 грудня підняти питання повернення Криму та Донбасу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Чубарова.

Він заявив, що за його інформацією, серед питань, що планують обговорити в ході майбутньої зустрічі, немає питання про деокупацію Криму, а також відзначив, що Зеленський припинив публічно говорити про свій намір підняти тему деокупацію Криму в ході зустрічі "нормандської четвірки".

"Я знаю, що якщо в ході саміту президентом України публічно і на весь світ не буде оголошена позиція України щодо тимчасово окупованого Криму, це може стати початком територіальної дезінтеграції України", - відзначив Чубаров.

Він закликав Зеленського озвучити 9 грудня в Парижі позицію України про "повне відновлення територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включно з Автономною Республікою Крим, містом Севастополем та прилеглими акваторіями Чорного і Азовського морів".

Раніше повідомлялося, що саміт "нормандської четвірки", який запланований на 9 грудня, відбудеться в Єлисейському палаці.

РБК-Україна писало, що Зеленський хоче чіткого розуміння, коли і як можна зупинити війну на Донбасі, він готовий до переговорів в різних форматах в рамках нормандської зустрічі.