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Чубаров призывает Зеленского поднять тему возвращение Крыма на нормандском саммите

Новости » Политика     29.11.2019 - 19:41
Чубаров призывает Зеленского поднять тему возвращение Крыма на нормандском саммите
Фото: Рефат Чубаров (РБК-Украина)

По словам Чубарова, вопрос Крыма Зеленский не собирается обсуждать

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров призвал президента Украины Владимира Зеленского во время встречи в нормандском формате 9 декабря поднять вопрос возвращения Крыма и Донбасса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Чубарова.

Он заявил, что по его информации, среди вопросов, которые планируют обсудить в ходе предстоящей встречи, нет вопроса о деоккупации Крыма, а также отметил, что Зеленский прекратил публично говорить о своем намерении поднять тему деоккупацию Крыма в ходе встречи "нормандской четверки".

"Я знаю, что если в ходе саммита президентом Украины, публично и на весь мир не будет объявлена позиция Украины в отношении временно оккупированного Крыма, это может стать началом территориальной дезинтеграции Украины", - отметил Чубаров.

Он призвал Зеленского озвучить 9 декабря в Париже позицию Украины о "полном восстановлении территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, включая с Автономной Республикой Крым, городом Севастополем и прилегающими акваториями Черного и Азовского морей".

Чубаров призывает Зеленского поднять тему возвращение Крыма на нормандском саммите

Ранее сообщалось, что саммит "нормандской четверки", который запланирован на 9 декабря, состоится в Елисейском дворце.

РБК-Украина писало, что Зеленский хочет четкого понимания, когда и как можно остановить войну на Донбассе, он готов к переговорам в разных форматах, в рамках нормандской встречи.

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