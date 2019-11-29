ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Названо місце проведення саміту "нормандської четвірки"

Новини » Політика     29.11.2019 - 18:13
Названо місце проведення саміту "нормандської четвірки"
Ілюстративне фото (УНІАН)

Саміт "нормандської четвірки" розпочнеться в другій половині дня

Саміт "нормандської четвірки", який запланований на 9 грудня, відбудеться в Єлисейському палаці. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Повідомляється, що саміт лідерів країн "нормандської четвірки" почнеться в "перші години після полудня і завершиться ввечері". Більш детальну програму оприлюднять пізніше.

Відзначимо, в саміті візьмуть участь президент України Володимир Зеленський, президент Росії Володимир Путін, президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Ангела Меркель.

Нагадаємо, раніше прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков закликав не завищувати очікувань від майбутньої нормандської зустрічі.

"Ми і раніше говорили, і зараз давайте не будемо завищувати наших очікувань від зустрічі в нормандському форматі, але разом з тим, є підстави сподіватися на те, що відбудеться субстантивна розмова", - сказав він.

До цього секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов назвав ключові питання нормандської зустрічі - це буде повернення українських полонених, припинення вогню по всій лінії фронту, вирішення питання кордону і виборів за українським законодавством.

Макрон про нормандський саміт: діалог з Росією в інтересах миру в Європі
Новини України СамітПарижНормандська четвірка
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся