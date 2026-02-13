Лодка - на дно, связь - в пепел: пограничники устроили оккупантам разгром на Юге

Как пишет РБК-Украина , об этом сообщила пресс-служба ГПСУ .

Пилоты ударных дронов Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) провели молниеносную операцию, оставив врага без логистики, "глаз" и связи.

Список потерь врага

Благодаря мастерству операторов БпЛА, за один выход были поражены ключевые узлы обороны и передвижения противника:

Водный транспорт : Вражеская лодка вместе с экипажем пошла на дно. В февральской ледяной воде шансы оккупантов на спасение оказались мизерными.

Технологическое оружие : Уничтожен наземный роботизированный комплекс (НРК). Россия пыталась использовать робота для наземных атак, но украинский дрон оказался проворнее.

Информационная блокада: Меткими ударами испепелена антенна связи и камера видеонаблюдения. Теперь на этом участке враг дезориентирован и "ослеп".

Почему это важно

Уничтожение средств связи и наблюдения создает "серую зону" для врага, что позволяет нашим Силам обороны действовать более скрытно. А ликвидация лодок парализует попытки противника высаживать диверсионные группы на острова или береговую линию.

"Мы эффективно уменьшаем возможности врага, демонстрируя, что от наших дронов не спрятаться ни на суше, ни на воде", - отмечают в ГПСУ.