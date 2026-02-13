Човен - на дно, зв’язок - у попіл: прикордонники влаштували окупантам розгром на Півдні

Як пише РБК-Україна , про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Пілоти ударних дронів Державної прикордонної служби України (ДПСУ) провели блискавичну операцію, залишивши ворога без логістики, "очей" та зв’язку.

Список втрат ворога

Завдяки майстерності операторів БпЛА, за один вихід було уражено ключові вузли оборони та пересування противника:

Водний транспорт : Ворожий човен разом із екіпажем пішов на дно. У лютневій крижаній воді шанси окупантів на порятунок виявилися мізерними.

Технологічна зброя : Знищено наземний роботизований комплекс (НРК). Росія намагалася використати робота для наземних атак, але український дрон виявився спритнішим.

Інформаційна блокада: Влучними ударами спопелено антену зв'язку та камеру відеоспостереження. Тепер на цій ділянці ворог дезорієнтований та "осліп".

Чому це важливо

Знищення засобів зв'язку та спостереження створює "сіру зону" для ворога, що дозволяє нашим Силам оборони діяти більш приховано. А ліквідація човнів паралізує спроби противника висаджувати диверсійні групи на острови чи берегову лінію.

"Ми ефективно зменшуємо можливості ворога, демонструючи, що від наших дронів не сховатися ні на суші, ні на воді", - зазначають у ДПСУ.