В четырех городах Киевщины в результате вражеских атак ухудшилось качество воздуха

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление Киевской областной военной администрации.

Умеренные концентрации пыли зафиксировали по результатам наблюдений в четырех городах области:

Вышгород;

Васильков;

Белая Церковь;

Бровары.

Отмечается, что загрязнение пылью может приводить к дискомфорту во время дыхания. Более всего это чувствуют дети, пожилые люди и люди с чувствительными дыхательными путями.

До улучшения ситуации специалисты рекомендуют соблюдать следующие правила:

держать окна в помещениях закрытыми;

ограничить длительное пребывание на открытом воздухе;

пить достаточно чистой воды;

использовать воздухоочиститель на максимальной мощности при его наличии.

В других населенных пунктах Киевской области, где проводят наблюдение, превышения допустимых показателей химических или биологических веществ не обнаружены. Радиационный фон (уровень гамма-излучения) в регионе остается в пределах естественной нормы.

В целом круглосуточный мониторинг воздуха осуществляют в 16 пунктах наблюдения, в частности, в Борисполе, Ирпене, Обухове, Боярке и других городах и поселках.

Напомним, россияне за двое суток совершили 38 атак на Киев и Киевскую область. Вчера в столице прозвучало 13 тревог, а сегодня - уже 8.