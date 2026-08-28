ua en ru
Пт, 28 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

В четырех городах Киевщины в результате вражеских атак ухудшилось качество воздуха

14:27 28.08.2026 Пт
2 мин
Людям советуют держать окна закрытыми и пить больше воды
aimg Валерий Ульяненко
В четырех городах Киевщины в результате вражеских атак ухудшилось качество воздуха Фото: в Киевской области фиксируют ухудшение качества воздуха (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

В четырех населенных пунктах Киевской области временно ухудшилось качество воздуха из-за длительных вражеских атак. Основным загрязнителем специалисты называют мелкодисперсную пыль.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление Киевской областной военной администрации.

Умеренные концентрации пыли зафиксировали по результатам наблюдений в четырех городах области:

  • Вышгород;
  • Васильков;
  • Белая Церковь;
  • Бровары.

Отмечается, что загрязнение пылью может приводить к дискомфорту во время дыхания. Более всего это чувствуют дети, пожилые люди и люди с чувствительными дыхательными путями.

До улучшения ситуации специалисты рекомендуют соблюдать следующие правила:

  • держать окна в помещениях закрытыми;
  • ограничить длительное пребывание на открытом воздухе;
  • пить достаточно чистой воды;
  • использовать воздухоочиститель на максимальной мощности при его наличии.

В других населенных пунктах Киевской области, где проводят наблюдение, превышения допустимых показателей химических или биологических веществ не обнаружены. Радиационный фон (уровень гамма-излучения) в регионе остается в пределах естественной нормы.

В целом круглосуточный мониторинг воздуха осуществляют в 16 пунктах наблюдения, в частности, в Борисполе, Ирпене, Обухове, Боярке и других городах и поселках.

Напомним, россияне за двое суток совершили 38 атак на Киев и Киевскую область. Вчера в столице прозвучало 13 тревог, а сегодня - уже 8.

Отметим, РФ атаковала складские помещения "Новой почты" в Белогородской громаде. После первого попадания оккупанты нанесли еще два удара по этой локации, пока там продолжалась ликвидация пожара.

Кроме того, сегодня утром россияне ударили по торговому центру "Эпицентр" в Запорожье. В результате обстрела здание получило повреждения, один человек пострадал.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Киевская область Загрязнение воздуха Война в Украине
Новости
Террор для бизнеса. Два дня подряд под ударом РФ "Эпицентр", "Новая почта", продукты и книги
Террор для бизнеса. Два дня подряд под ударом РФ "Эпицентр", "Новая почта", продукты и книги
Аналитика
Возрождение на пепелище или строительство ТРЦ: что будет с книжным рынком на Почайне
Ирина Костюченко, Олег Хомчук Возрождение на пепелище или строительство ТРЦ: что будет с книжным рынком на Почайне