У чотирьох містах Київщини внаслідок ворожих атак погіршилася якість повітря

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Київської обласної військової адміністрації.

Помірні концентрації пилу зафіксували за результатами спостережень у чотирьох містах області:

Вишгород;

Васильків;

Біла Церква;

Бровари.

Зазначається, що забруднення пилом може спричиняти дискомфорт під час дихання. Найбільше це відчувають діти, літні люди та люди з чутливими дихальними шляхами.

До покращення ситуації фахівці рекомендують дотримуватися таких правил:

тримати вікна в приміщеннях зачиненими;

обмежити тривале перебування на відкритому повітрі;

пити достатньо чистої води;

використовувати очищувач повітря на максимальній потужності за його наявності.

В інших населених пунктах Київської області, де проводять спостереження, перевищень допустимих показників хімічних чи біологічних речовин не виявили. Радіаційний фон (рівень гамма-випромінювання) у регіоні залишається в межах природної норми.

Загалом цілодобовий моніторинг повітря здійснюють у 16 пунктах спостереження, зокрема в Борисполі, Ірпені, Обухові, Боярці та інших містах і селищах.

Нагадаємо, росіяни за дві доби здійснили 38 атак на Київ та Київську область. Вчора у столиці пролунало 13 тривог, а сьогодні - вже 8.