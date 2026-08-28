У чотирьох містах Київщини внаслідок ворожих атак погіршилася якість повітря
У чотирьох населених пунктах Київської області тимчасово погіршилася якість повітря через тривалі ворожі атаки. Основним забруднювачем фахівці називають дрібнодисперсний пил.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Київської обласної військової адміністрації.
Помірні концентрації пилу зафіксували за результатами спостережень у чотирьох містах області:
- Вишгород;
- Васильків;
- Біла Церква;
- Бровари.
Зазначається, що забруднення пилом може спричиняти дискомфорт під час дихання. Найбільше це відчувають діти, літні люди та люди з чутливими дихальними шляхами.
До покращення ситуації фахівці рекомендують дотримуватися таких правил:
- тримати вікна в приміщеннях зачиненими;
- обмежити тривале перебування на відкритому повітрі;
- пити достатньо чистої води;
- використовувати очищувач повітря на максимальній потужності за його наявності.
В інших населених пунктах Київської області, де проводять спостереження, перевищень допустимих показників хімічних чи біологічних речовин не виявили. Радіаційний фон (рівень гамма-випромінювання) у регіоні залишається в межах природної норми.
Загалом цілодобовий моніторинг повітря здійснюють у 16 пунктах спостереження, зокрема в Борисполі, Ірпені, Обухові, Боярці та інших містах і селищах.
Нагадаємо, росіяни за дві доби здійснили 38 атак на Київ та Київську область. Вчора у столиці пролунало 13 тривог, а сьогодні - вже 8.
Зазначимо, РФ атакувала складські приміщення "Нової пошти" у Білогородській громаді. Після першого влучання окупанти завдали ще двох ударів по цій локації, поки там тривала ліквідація пожежі.
Крім того, сьогодні вранці росіяни вдарили по торговому центру "Епіцентр" у Запоріжжі. Внаслідок обстрілу будівля зазнала пошкоджень, одна людина постраждала.