Четыре страны Европы договорились разработать новые дальнобойные ракеты

По информации издания, министры обороны четырех стран подписали соответствующее письмо о намерениях в кулуарах саммита НАТО.

Страны хотят разработать ракеты наземного базирования, которые смогут поражать цели на расстоянии до 500 километров. Это необходимо, чтобы заполнить пробел в европейских арсеналах, который обнаружили после начала полномасштабной войны России против Украины.

Более детальных подробностей о планах Франции, Германии, Италии и Польши пока нет.