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Четыре страны Европы договорились разработать новые дальнобойные ракеты

Иллюстративное фото: Италия, Франция, Германия и Польша договорились разработать новые ракеты (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Франция, Германия, Италия и Польша хотят разработать новые крылатые ракеты дальнего радиуса действия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По информации издания, министры обороны четырех стран подписали соответствующее письмо о намерениях в кулуарах саммита НАТО. 

Страны хотят разработать ракеты наземного базирования, которые смогут поражать цели на расстоянии до 500 километров. Это необходимо, чтобы заполнить пробел в европейских арсеналах, который обнаружили после начала полномасштабной войны России против Украины. 

Более детальных подробностей о планах Франции, Германии, Италии и Польши пока нет. 

 

Разработка нового танка

Напомним, еще в 2017 году Франция и Германия договорились разработать новый танк, который заменит Leopard 2 и Leclerc.

В апреле стало известно, что страны договорились распределить производство между производителями. Первые контракты могут быть подписаны до конца 2024 года. Ожидается, что разработка нового танка будет проходить до 2040 года.

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