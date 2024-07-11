Чотири країни Європи домовилися розробити нові далекобійні ракети

Франція, Німеччина, Італія та Польща хочуть розробити нові крилаті ракети далекого радіусу дії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За інформацією видання, міністри оборони чотирьох країн підписали відповідний лист про наміри у кулуарах саміту НАТО.
Країни хочуть розробити ракети наземного базування, які зможуть уражати цілі на відстані до 500 кілометрів. Це необхідно, щоб заповнити прогалину в європейських арсеналах, яку виявили після початку повномасштабної війни Росії проти України.
Більш детальних подробиць про плани Франції, Німеччини, Італії та Польщі поки що немає.
Нагадаємо, ще в 2017 році Франція та Німеччина домовилися розробити новий танк, який замінить Leopard 2 та Leclerc.
У квітні стало відомо, що країни домовились розподілити виробництво між виробниками. Перші контракти можуть бути підписані до кінця 2024 року. Очікується, що розробка нового танка триватиме до 2040 року.
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