Чотири країни Європи домовилися розробити нові далекобійні ракети

За інформацією видання, міністри оборони чотирьох країн підписали відповідний лист про наміри у кулуарах саміту НАТО.

Країни хочуть розробити ракети наземного базування, які зможуть уражати цілі на відстані до 500 кілометрів. Це необхідно, щоб заповнити прогалину в європейських арсеналах, яку виявили після початку повномасштабної війни Росії проти України.

Більш детальних подробиць про плани Франції, Німеччини, Італії та Польщі поки що немає.