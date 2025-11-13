Черногория заявила о новом этапе помощи Украине в сотрудничестве с НАТО
Черногория начинает новый этап помощи Украине в рамках международной миссии НАТО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Radio Slobodna Evropa .
После девяти месяцев "нерешительности" 12 ноября парламент Черногории одобрил участие ее армии в миссии НАТО по оказанию помощи и подготовке украинских военных (NSATU).
За документ проголосовали 44 депутата, пять были против, а двое воздержались.
Отметим, что данное решение было предложено Советом по обороне и безопасности еще 7 февраля этого года. В то же время часть правящей коалиции, Демократическая народная партия (DNP), выступила против этого решения, опасаясь обострения отношений с Россией.
"Это может лишь еще больше поставить под угрозу наши отношения с Российской Федерацией. Было бы разумнее держаться в стороне от чьих-то конфликтов", - как-то заявил депутат от ДНП Владислав Бойович.
Теперь же военные Черногории в рамках NSATU будут готовить украинских военных на территории стран-членов НАТО. Министр обороны Черногории Драган Крапович отметил, что решение о продолжении поддержки Украины было принято на саммите НАТО в Вашингтоне в прошлом году.
Это одна из двух "украинских миссий", в которых планирует участвовать Черногория после вторжения России в Украину в феврале 2022 года; другую организует Европейский Союз. Участие в миссии ЕС также ожидало принятия парламентом девять месяцев - с сентября прошлого года до июня 2025-го.
Параллельно ожидается подписание 10-летнего договора о безопасности между Черногорией и Украиной.
Он предусматривает:
- поддержку в случае вооруженного нападения;
- инвестиции в оборонную промышленность;
- обмен разведданными;
- восстановление пострадавших от войны территорий.
Сейчас договор еще должен подтвердить парламент страны.
Ранее против резолюции по осуждению российского вторжения голосовал председатель парламента Андрия Мандич, лидер пророссийского Демократического фронта.
Черногория в НАТО
Черногория официально присоединилась к Североатлантическому альянсу 5 июня 2017 года, став 29-м членом НАТО.
Решение о вступлении приняли во времена правительства Демократической партии социалистов под руководством Мило Джукановича, мотивируя его необходимостью усилить национальную безопасность и гарантировать защиту от внешних угроз.
Министр Крапович в одной из последних бесед с журналистами признался, что на момент вступления страны в Альянс не был его сторонником, но сегодня считает это правильным шагом.