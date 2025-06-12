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Черногория присоединится к миссии ЕС по подготовке украинских военных

Черногория, Четверг 12 июня 2025 22:59
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Черногория присоединится к миссии ЕС по подготовке украинских военных Фото: Черногория присоединится к миссии ЕС по подготовке украинских военных (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Парламент Черногории принял решение о направлении военнослужащих своей армии в миссию Европейского Союза по оказанию военной помощи Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Radio Slobodna Evropa.

Как сообщает издание, за соответствующее постановление проголосовали 49 из 81 депутата, после девяти месяцев с момента подачи документа на рассмотрение.

В пояснительной записке к решению отмечается, что цель участия - усилить способности Вооруженных сил Украины в защите территориальной целостности в пределах международно признанных границ, а также сдерживать агрессию со стороны России и возможные угрозы со стороны других государств.

Министр обороны Черногории Драган Крапович подчеркнул, что черногорские военнослужащие не будут находиться в Украине.

"Я хочу, чтобы это было абсолютно ясно. Я никогда не поддержу такого. Все мероприятия этой миссии проводятся на территории ЕС - в Польше и Германии", - отметил он.

Обучение украинских военных

Напомним, миссию Европейского Союза по оказанию военной помощи Украине (EUMAM Ukraine) создали 17 октября 2022 года с начальным мандатом продолжительностью два года, ее работа финансируется средствами из Европейского фонда мира.

В рамках этой программы обучение украинских военных проводится в ряде стран-участниц.

В ноябре 2024 года послы ЕС продлили военную учебную миссию ЕС для подготовки украинских военных еще на два года - до 2026-го.

Также ранее Британия заявляла о намерении отправить своих инструкторов в Украину для обучения солдат ВСУ.

К тому же украинские инструкторы по базовой военной подготовке получат возможность учиться в Литве в 2025 году.

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