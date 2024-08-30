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Украина и Черногория начали обсуждать соглашение о гарантиях безопасности

Киев, Пятница 30 августа 2024 19:33
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Украина и Черногория начали обсуждать соглашение о гарантиях безопасности Фото: Украина начала обсуждать гарантии безопасности с Черногорией (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Украина и Черногория начали консультации для подписания двустороннего соглашения о гарантиях безопасности. Такой документ поможет усилить сотрудничество между странами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента Украины.

Как отметили в ОП, консультации провел заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква.

Он подчеркнул, что Украина ценит твердую позицию Черногории и ее поддержку с начала полномасштабного вторжения россиян.

"Мы разделяем общие ценности и рассчитываем на помощь со стороны Черногории на пути Украины к членству в НАТО. Украина и Черногория также стремятся к членству в ЕС и, безусловно, уже вносят вклад в безопасность и процветание Европы", - отметил Жовква.

Что предшествовало

Стоит заметить, что Украина с начала года успела подписать 25 двусторонних соглашений о гарантиях безопасности с партнерами.

Все документы отличаются по содержанию, поскольку, к примеру, недавно стало известно о планах Украины подписать соглашение с Ирландией, которая придерживается нейтралитета и не может предоставлять военную помощь.

В то же время соглашение США предусматривает передачу Украине эскадрилий F-16 и не только.

К слову, по состоянию на февраль 2023 года Черногория предоставила Украине военную помощь, стоимость которой составляет более 10 млн евро.

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