Черный дым над площадью Ленина: в Подмосковье вспыхнула местная администрация

Россия, Среда 13 августа 2025 05:16
Черный дым над площадью Ленина: в Подмосковье вспыхнула местная администрация Фото: пожарный МЧС России (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

В центре подмосковного Щелково в ночь на 13 августа вспыхнул пожар в здании местной администрации. Огонь охватил верхние этажи, а город накрыл густой черный дым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

По данным очевидцев, огонь вспыхнул около 3:30 на верхних этажах здания, расположенного на площади Ленина. На место оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения.

Местные жители сообщали о густом черном дыме, который был виден из соседних домов, и сильном запахе гари, который распространился вокруг.

"В городе Щелково пожарно-спасательные подразделения потушили огонь в здании по адресу: площадь Ленина, дом 2. Эвакуированы три человека. По предварительным данным, пострадавших нет", - сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России.

Сейчас причины возгорания и точная площадь повреждений выясняются. На момент прибытия спасателей огонь активно распространялся, однако уже в 4:02 его удалось локализовать. По информации экстренных служб, площадь пожара составила 140 квадратных метров.

К тушению привлекли 19 спасателей и 6 единиц техники.

Кстати, по данным местного МЧС, за последние сутки на территории Подмосковья произошло десять пожаров. К счастью, на этот раз обошлось без жертв и пострадавших.

Обстрелы России

Напомним, в ночь на 10 августа под атакой неизвестных дронов оказалась Саратовская область. В частности, россияне пожаловались на взрывы, а вскоре и на пожар в областном центре в районе нефтеперерабатывающего завода.

Вскоре губернатор региона подтвердил повреждение объекта, но не уточнил, какого именно.

Также вчера стало известно, что в результате спецоперации ГУР МО Украины был атакован нефтеперерабатывающий завод "ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка". Данный НПЗ расположен в российской Республике Коми почти в 2000 километрах от Украины.

Путин и Трамп встретятся на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, - CNN
