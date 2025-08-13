ua en ru
Ср, 13 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Добропілля Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Чорний дим над площею Леніна: у Підмосков’ї спалахнула місцева адміністрація

Росія, Середа 13 серпня 2025 05:16
UA EN RU
Чорний дим над площею Леніна: у Підмосков’ї спалахнула місцева адміністрація Фото: пожежник МНС Росії (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

У центрі підмосковного Щолково в ніч на 13 серпня спалахнула пожежа в будівлі місцевої адміністрації. Вогонь охопив верхні поверхи, а місто накрив густий чорний дим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.

За даними очевидців, вогонь спалахнув близько 3:30 на верхніх поверхах споруди, розташованої на площі Леніна. На місце оперативно прибули пожежно-рятувальні підрозділи.

Місцеві жителі повідомляли про густий чорний дим, який було видно з сусідніх будинків, та сильний запах гару, що поширився навколо.

Чорний дим над площею Леніна: у Підмосков’ї спалахнула місцева адміністрація
"У місті Щолково пожежно-рятувальні підрозділи загасили вогонь у будівлі за адресою: площа Леніна, будинок 2. Евакуйовано трьох людей. За попередніми даними, постраждалих немає", - повідомили у пресслужбі регіонального главку МНС Росії.

Наразі причини займання та точна площа пошкоджень з’ясовуються. На момент прибуття рятувальників вогонь активно поширювався, проте вже о 4:02 його вдалося локалізувати. За інформацією екстрених служб, площа пожежі становила 140 квадратних метрів.

До гасіння залучили 19 рятувальників та 6 одиниць техніки.

Чорний дим над площею Леніна: у Підмосков’ї спалахнула місцева адміністрація

До речі, за даними місцевого МНС, за останню добу на території Підмосков’я сталося десять пожеж. На щастя, цього разу обійшлося без жертв і постраждалих.

Обстріли Росії

Нагадаємо, в ніч на 10 серпня під атакою невідомих дронів опинилася Саратовська область. Зокрема, росіяни поскаржилися на вибухи, а незабаром і на пожежу в обласному центрі в районі нафтопереробного заводу.

Незабаром губернатор регіону підтвердив пошкодження об'єкта, але не уточнив, якого саме.

Також вчора стало відомо, що в результаті спецоперації ГУР МО України був атакований нафтопереробний завод "ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка". Даний НПЗ розташований в російській Республіці Комі майже в 2000 кілометрах від України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Пожежа Подмосковье
Новини
Путін та Трамп зустрінуться на військовій базі Елмендорф-Річардсон в Анкориджі, - CNN
Путін та Трамп зустрінуться на військовій базі Елмендорф-Річардсон в Анкориджі, - CNN
Аналітика
Китайський фактор. Чому Пекін рятує економіку Росії і що з цим робитимуть США та Європа
Роман Коткореспондент РБК-Україна Китайський фактор. Чому Пекін рятує економіку Росії і що з цим робитимуть США та Європа