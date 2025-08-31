Черный дым и запах гари: в Подмосковье мощно горит химзавод (видео)

Мощный пожар вспыхнул на территории химического завода в Балашихе Московской области. Над городом клубы черного дыма, россияне жалуются на запах гари.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Утром 31 августа жители Балашихи, что в Подмосковье, написали в соцсетях о мощном пожаре. Он возник на складе химического завода.

Позже огонь перекинулся на соседние здания, тушат уже два объекта. К ликвидации пожара привлекли вертолет.

Жители Балашихи жалуются на запах гари. Густой черный дым окутал город. В сети пишут, что черный столб дыма заметен и из соседних населенных пунктов.



Пожар тушат более 80 российских МЧСников. По предварительным данным, огонь охватил 4 тысяч квадратных метров.

"Однако справиться с огнем пока не удается - мешает сильное задымление и высокая загрузка помещений", - пишут российские паблики.