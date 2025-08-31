Чорний дим і запах гару: у Підмосков'ї потужно палає хімзавод (відео)

Потужна пожежа спалахнула на території хімічного заводу у Балашисі Московської області. Над містом клуби чорного диму, росіяни скаржаться на запах гару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Зранку 31 серпня жителі Балашихи, що у Підмосков'ї, написали у соцмережах про потужну пожежу. Вона виникла на складі хімічного заводу.

Пізніше вогонь перекинувся на сусідні будівлі, гасять вже два об'єкти. До ліквідації пожежі залучили вертоліт.

Жителі Балашихи скаржаться на запах гару. Густий чорний дим огорнув місто. У мережі пишуть, що чорний стовп диму помітний і з сусідніх населених пунктів.



Пожежу гасять понад 80 російських МНСників. За попередніми даними, огонь охопив 4 тисяч квадратних метрів.

"Проте впоратися з вогнем поки що не вдається - заважає сильне задимлення та високе завантаження приміщень", - пишуть російські пабліки.