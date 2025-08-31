ua en ru
Чорний дим і запах гару: у Підмосков'ї потужно палає хімзавод (відео)

Балашиха, Неділя 31 серпня 2025 11:45
Чорний дим і запах гару: у Підмосков'ї потужно палає хімзавод (відео) Фото: у Підмосков'ї спалахнув склад хімзавод (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Потужна пожежа спалахнула на території хімічного заводу у Балашисі Московської області. Над містом клуби чорного диму, росіяни скаржаться на запах гару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Зранку 31 серпня жителі Балашихи, що у Підмосков'ї, написали у соцмережах про потужну пожежу. Вона виникла на складі хімічного заводу.

Пізніше вогонь перекинувся на сусідні будівлі, гасять вже два об'єкти. До ліквідації пожежі залучили вертоліт.

Жителі Балашихи скаржаться на запах гару. Густий чорний дим огорнув місто. У мережі пишуть, що чорний стовп диму помітний і з сусідніх населених пунктів.

Пожежу гасять понад 80 російських МНСників. За попередніми даними, огонь охопив 4 тисяч квадратних метрів.

"Проте впоратися з вогнем поки що не вдається - заважає сильне задимлення та високе завантаження приміщень", - пишуть російські пабліки.

Нагадаємо, в ніч на 28 серпня у Самарі горів Куйбишевський нафтопереробний завод. Як відомо, тієї ночі Сили оборони атакували Куйбишевський НПЗ, а також Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї.

Також вночі 30 серпня під атаку дронів потрапили відразу два російських НПЗ - Краснодарський та Сизранський. Були влучання, зафіксовані вибухи та пожежі.

Російська Федерація Пожежа Подмосковье
