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Над Черным морем зафиксировали разведывательный самолет и истребители Британии

Иллюстративное фото: над Черным морем зафиксировали разведывательный самолет и истребители Британии (flickr by john Grew)
Автор: Иван Носальский

Сегодня, 24 марта, Британия направила в район Черного моря свой разведывательный самолет Boeing RC-135.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Flightradar.

По данным сервиса, при помощи которого можно отслеживать местоположение воздушных судов, сейчас британский самолет находится в западной части Черного моря.

Фото: британский разведывательный самолет над Черным морем (нажмите, чтобы увеличить)

При этом его сопровождают два британских истребителя Eurofighter Typhoon.

Официальные представители Британии пока никак не комментировали происходящее.

Напомним, ранее стало известно, что россияне 14 марта сбили американский дрон MQ-9 Reaper, который проводил разведку над Черным морем.

Позже США возобновили полеты над Черным морем, несмотря на такой сигнал от страны-агрессора.

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