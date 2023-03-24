Над Чорним морем зафіксували розвідувальний літак та винищувачі Британії

За даними сервісу, за допомогою якого можна відстежувати розташування повітряних суден, зараз британський літак знаходиться в західній частині Чорного моря.

Фото: британський розвідувальний літак над Чорним морем (натисніть, щоб збільшити)

При цьому його супроводжують два британські винищувачі Eurofighter Typhoon.

Офіційні представники Британії поки що ніяк не коментували такий крок.