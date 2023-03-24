Над Чорним морем зафіксували розвідувальний літак та винищувачі Британії

Сьогодні, 24 березня, Британія направила в район Чорного моря свій розвідувальний літак Boeing RC-135.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Flightradar.
За даними сервісу, за допомогою якого можна відстежувати розташування повітряних суден, зараз британський літак знаходиться в західній частині Чорного моря.
При цьому його супроводжують два британські винищувачі Eurofighter Typhoon.
Офіційні представники Британії поки що ніяк не коментували такий крок.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що росіяни 14 березня збили американський дрон MQ-9 Reaper, який проводив розвідку над Чорним морем.
Згодом США відновили польоти над Чорним морем, незважаючи на такий сигнал від країни-агресора.
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