США возобновили полеты беспилотников над Черным морем после инцидента с Су-27, - Reuters

США возобновили полеты разведывательных беспилотников над Черным морем. Это произошло после инцидента с дроном MQ-9 Reaper и истребителем россиян Су-27.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Reuters.

"Соединенные Штаты Америки возобновили полеты разведывательных беспилотников над Черноморским регионом после перехвата российского истребителя во вторник, что привело к сбитию американского разведывательного беспилотника", - пишет издание, ссылаясь на слова двух неназванных американских чиновников.

Как отметили официальные лица, беспилотник RQ-4 Global Hawk уже совершил миссию в регионе в эту пятницу и добавили, что это был первый подобный полет беспилотника после инцидента во вторник.

"В Пентагоне на этой неделе неоднократно отмечали, что этот инцидент не остановит Вашингтон от выполнения таких миссий", - отмечает издание.

Предыстория

Напомним, что 14 марта в Черном море произошел инцидент между американским БПЛА MQ-9 Reaper и российским Су-27, когда самолет россиян сбил американский разведывательный беспилотник.

Добавим, в США сомневаются, что смогут поднять дрон с Черного моря, между тем вчера Россия заявила, что получила сбитый дрон MQ-9 Reaper и его якобы обнаружили в море в 60 км от Севастополя. В Штатах считают, что РФ все же могла обнаружить обломки беспилотника.

Но уже вчера США решили запустить еще один дрон в акваторию Черного моря.

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