Почему задерживают выплаты семьям погибших: в Минсоце дали ответ

Фото: в Минсоцполитики объяснили, почему задерживают выплаты семьям погибших (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова, Ростислав Шаправский, Юрий Дощатов

Информация о задержках социальных выплат семьям погибших в большинстве случаев является устаревшей и связана с техническими процессами перехода выплат через Пенсионный фонд Украины.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал министр социальной политики, семьи и национальности Денис Улютин.

По его словам, проблемы с начислением выплат возникали на этапе миграции данных, когда администрирование социальной помощи передавалось Пенсионному фонду. В этот период часть дел могла быть потеряна или нуждалась в повторной обработке.

"Я думаю, что это старая информация. Такие проблемы были связаны с переходом всех выплат через Пенсионный фонд. На этапе миграции некоторые дела могли потеряться. Если сейчас еще есть такие вопросы, то можно обращаться в Пенсионный фонд", - пояснил министр.

В то же время Улютин подчеркнул, что единовременные выплаты в связи с гибелью военнослужащего не относятся к полномочиям Минсоцполитики.

"Но если мы говорим о единовременной выплате из-за гибели, то это вопрос к Минобороны или к военному формированию, в котором служил погибший", - добавил он.

 

Выплаты семьям погибших защитников

Напомним, что согласно действующему законодательству, семья погибшего во время полномасштабной войны в Украине военнослужащего имеет право получить от государства единовременную денежную помощь.

Осенью 2025 года Министерство обороны Украины обновило порядок назначения и выплаты такой помощи в случае гибели военнослужащих в период военного положения.

В частности, общий размер помощи остается неизменным и составляет 15 миллионов гривен.

Семья сразу будет получать 3 миллиона гривен, а остальные 12 миллионов будут выплачивать постепенно в течение 80 месяцев по фиксированному графику, что эквивалентно примерно 150 тысячам гривен ежемесячно.

Также в ноябре прошлого года Верховная Рада приняла закон, который повышает ежемесячные выплаты семьям погибших граждан, имеющих особые заслуги перед Родиной.

