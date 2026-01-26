UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Чому затримують виплати родинам загиблих: у Мінсоці дали відповідь

Фото: у Мінсоцполітики пояснили, чому затримують виплати родинам загиблих (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова, Ростислав Шаправський, Юрій Дощатов

Інформація про затримки соціальних виплат родинам загиблих у більшості випадків є застарілою та пов’язана з технічними процесами переходу виплат через Пенсійний фонд України.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів міністр соціальної політики, сім’ї та нацєдності Денис Улютін.

За його словами, проблеми з нарахуванням виплат виникали на етапі міграції даних, коли адміністрування соціальної допомоги передавалося Пенсійному фонду. У цей період частина справ могла бути втрачена або потребувала повторної обробки.

"Я думаю, що це стара інформація. Такі проблеми були пов’язані з переходом усіх виплат через Пенсійний фонд. На етапі міграції деякі справи могли загубитися. Якщо зараз ще є такі питання, то можна звертатися до Пенсійного фонду", - пояснив міністр.

Водночас Улютін наголосив, що одноразові виплати у зв’язку із загибеллю військовослужбовця не належать до повноважень Мінсоцполітики.

"Але якщо ми говоримо про одноразову виплату через загибель, то це питання до Міноборони або до військового формування, в якому служив загиблий", - додав він.

Виплати сім'ям загиблих захисників

Нагадаємо, що згідно з чинним законодавством, родина загиблого під час повномасштабної війни в Україні військовослужбовця має право отримати від держави одноразову грошову допомогу.

Восени 2025 року Міністерство оборони України оновило порядок призначення та виплати такої допомоги у разі загибелі військовослужбовців у період воєнного стану.

Зокрема, загальний розмір допомоги залишається незмінним і становить 15 мільйонів гривень.

Родина відразу отримуватиме 3 мільйони гривень, а решту 12 мільйонів виплачуватимуть поступово протягом 80 місяців за фіксованим графіком, що еквівалентно приблизно 150 тисячам гривень щомісяця.

Також у листопаді минулого року Верховна Рада ухвалила закон, який підвищує щомісячні виплати сім’ям загиблих громадян, що мають особливі заслуги перед Батьківщиною.

