Чому затримують виплати родинам загиблих: у Мінсоці дали відповідь

За його словами, проблеми з нарахуванням виплат виникали на етапі міграції даних, коли адміністрування соціальної допомоги передавалося Пенсійному фонду. У цей період частина справ могла бути втрачена або потребувала повторної обробки.

"Я думаю, що це стара інформація. Такі проблеми були пов’язані з переходом усіх виплат через Пенсійний фонд. На етапі міграції деякі справи могли загубитися. Якщо зараз ще є такі питання, то можна звертатися до Пенсійного фонду", - пояснив міністр.

Водночас Улютін наголосив, що одноразові виплати у зв’язку із загибеллю військовослужбовця не належать до повноважень Мінсоцполітики.

"Але якщо ми говоримо про одноразову виплату через загибель, то це питання до Міноборони або до військового формування, в якому служив загиблий", - додав він.